Сборная Испании отметилась уникальным достижением в истории чемпионатов Европы

Сборная Испании одержала победу над Францией в матче 1/2 финала Евро-2024 со счётом 2:1 и вышла в финал первенства. Таким образом, национальная команда Испании стала первой за всю историю Евро командой, которая выиграла шесть встреч в рамках одного турнира.

Сборная Испании на групповом этапе Евро-2024 обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0). В 1/8 финала испанцы выбили Грузию (4:1), а в матче 1/4 финала победили Германию со счётом 2:1 (1:0 д. вр.).

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.