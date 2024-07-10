Фото: радость Ламина Ямаля после выхода сборной Испании в финал Евро-2024

16-летний крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль был крайне доволен после того, как «Фурия Роха» обыграла Францию в полуфинале Евро-2024 со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024. Напомним, сам футболист забил первый гол испанской национальной команды в этом противостоянии.
Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении.
В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.
Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:
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