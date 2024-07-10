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Отец Ламина Ямаля отреагировал на выход сборной Испании в финал Евро-2024

Отец Ламина Ямаля отреагировал на выход сборной Испании в финал Евро-2024
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Отец крайнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля на своей странице в социальной сети отреагировал на победу испанской национальной команды в матче полуфинала чемпионата Европы — 2024 с Францией (2:1). Один из мячей на свой счёт записал Ламин Ямаль, став самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Как отец и как человек я благодерен тебе, Дон Ламин Ямаль. Спасибо тебе, сынок», — написал отец Ямаля в соцсетях.

Сборная Испании на групповом этапе Евро-2024 обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0). В 1/8 финала испанцы выбили Грузию (4:1), а в матче 1/4 финала победили Германию со счётом 2:1 (1:0 д. вр.).

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля.

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