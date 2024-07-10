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Фото: эмоции игроков сборной Испании после выхода в финал Евро-2024

Фото: эмоции игроков сборной Испании после выхода в финал Евро-2024
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Завершился первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. «Фурия Роха» одержала победу в противостоянии со счётом 2:1. Таким образом, сборная Испании в пятый раз в своей истории вышла в финал Евро.

Ниже можно увидеть празднующих игроков.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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