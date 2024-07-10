Фото: грусть футболистов сборной Франции после вылета с Евро-2024

Футболисты сборной Франции не сдерживали эмоций после поражения в матче 1/2 финала Евро-2024 с Испанией (2:1), из-за которого они покинули этот турнир.

На девятой минуте счёт в противостоянии открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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