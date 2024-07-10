Мостовой: игра сборной Франции расстроила. Видимо, закончились силы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о полуфинальном матче Евро-2024, в котором национальная команда Испании обыграла Францию со счётом 2:1.

«У Франции было два хороших момента во втором тайме — у Мбаппе и Тео Эрнандеса. Мбаппе из десяти таких — восемь должен забивать. И он забивал такие. У Тео был шикарный момент, но он бил не со своей ноги. Ударил бы со своей — точно бы в створ попал.

Конечно, болел за Испанию. Но мне непросто: играл и там, и там. Дети родились и там, и там. Но большую часть времени играл и жил в Испании, поэтому и болел за них. Немножко расстроила Франция в плане игры. Мы видели, как в конце матча Германия — Испания, немцы душили испанцев, проигрывая. А французы не смогли душить и прессинговать и даже отдавили мяч. Особенно в конце. Но видимо силы закончились», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На девятой минуте матча Испания — Франция счёт открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля.