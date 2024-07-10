16-летний Ямаль сделал столько же ассистов в плей-офф крупных турниров, сколько и Роналду

16-летний крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль на текущий момент оформил две результативные передачи в играх плей-офф чемпионата Европы — 2024. Это столько же ассистов, сколько 39-летний форвард португальской национальной команды Криштиану Роналду сделал за всю международную карьеру в плей-офф крупных турниров (чемпионаты Европы и мира).

Ямаль отметился результативной передачей в игре 1/8 финала Евро-2024 с Грузией (5:1). Также 16-летний нападающий сделал ассист во встрече четвертьфинала турнира с немецкой национальной командой (2:1).

Всего на чемпионате Европы — 2024 Ямаль оформил три результативные передачи, первую из которых он сделал в противостоянии 1-го тура группового этапа с Хорватией (3:0).

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