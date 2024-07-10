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Александр Мостовой: игра Мбаппе на Евро — не провал, но многое зависит от фарта

Александр Мостовой: игра Мбаппе на Евро — не провал, но многое зависит от фарта
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на Евро-2024. Мбаппе и сборная Франции покинула турнир, проиграв Испании в полуфинале со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Как по мне, игра Мбаппе на Евро — не провал. Мбаппе в свои 25 лет сделал столько, сколько многие и во сне не делают. Да, многое не получилось. Команда была в полуфинале. Но, что Мбаппе сотворил на последнем чемпионате мира? И до этого. У всех футболистов такое бывает.

Мбаппе сыграл много игр за сезон. Вот так получается! Может быть где-то не подфартило. Многое зависит от фарта», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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