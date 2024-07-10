Петржела: Соболев будет точно лучше, чем половина легионеров в атаке «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил возможный трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

«Наконец-то «Зенит» перестаёт быть бразильской командой. Начали приезжать крепкие русские игроки, а не непонятные бразильцы с нулём европейского опыта. Соболев будет точно лучше, чем половина легионеров, которые есть в атаке, — приводит слова Петржелы «Советский спорт».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

Напомним, 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.