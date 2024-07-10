«Они справилась с игрой лучше нас». Дидье Дешам считает победу Испании заслуженной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча 1/2 Евро-2024 с Испанией, который завершился со счётом 1:2.

«Мы смогли открыть счет, и это было здорово. Однако Испания справилась с игрой лучше нас. Мы выступили не очень хорошо, играли не так вертикально, как я хотел, но боролись до конца», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.