Сычёв: Тюкавину нужно провести ещё немного времени в «Динамо», прежде чем уезжать в Европу

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о возможном трансфере форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Всем европейским клубам нужна стабильность. Можно несколько месяцев показывать яркую игру, но там очень тщательно подходят к селекции. Если молодой игрок покажет на длинном отрезке свой уровень, то они его возьмут. Тюкавину нужно провести ещё немного стабильного времени в «Динамо», чтобы потом переехать в крепкий европейский клуб и сразу на ведущие роли, не тратя времени на адаптацию в середняке. Хотя это тоже был бы вариант», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Напомним, в минувшем сезоне сезоне 22-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.