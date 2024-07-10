«За такое раньше пенальти ставили в 99% случаев». Сычёв оценил судейство на Евро-2024

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал судейство на Евро-2024.

«Когда есть недовольство результатом, чаще всего это скидывают на судей.

Вот пенальти в матче Германия — Испания не назначили, а за такое раньше ставили в 99% случаев. Мы обсуждали это с Газзаевым и Сёминым. Понятийно — не надо ставить, но по правилам — надо. Хотелось бы услышать от самих судей, почему они принимают то или иное решение.

Даже у нас на тренерском модуле поднимались вопросы, как те или иные эпизоды должны трактовать судьи, и то там затруднялись ответить. Особенно когда дело доходит до касания мяча рукой. Если судьи не понимают, то как должны футболисты понять?» — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Напомним, в матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией, который завершился со счётом 2:1 (1:0 д.вр.), случился спорный эпизод: на 107-й минуте встречи мяч после удара немецкого игрока попал в руку испанскому защитнику Марку Кукурелье. Однако главный арбитр встречи Энтони Тейлор не усмотрел в данном эпизоде нарушения правил со стороны испанца.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза. На данный момент определился первый участник финала Евро-2024. Им стала сборная Испании, которая обыграла в 1/2 финала турнира Францию со счётом 2:1.