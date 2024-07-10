Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ламин Ямаль опубликовал своё фото с Месси 16-летней давности после выхода в финал Евро

После полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 с Францией (2:1) крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал необычный пост на странице в своей социальной сети.

На фото молодой аргентинский форвард Лионель Месси держит новорождённого Ламина Ямаля в пелёнке.

Фото: Фото из личного архива Ламина Ямаля

«Возрождение», — подписал фотографию Ямаль.

В полуфинальном матче Евро-2024 с Францией Ямаль забил гол. Затем, на 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: