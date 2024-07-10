ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль опубликовал своё фото с Месси 16-летней давности после выхода в финал Евро

Ламин Ямаль опубликовал своё фото с Месси 16-летней давности после выхода в финал Евро
Аудио-версия:
Комментарии

После полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 с Францией (2:1) крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал необычный пост на странице в своей социальной сети.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

На фото молодой аргентинский форвард Лионель Месси держит новорождённого Ламина Ямаля в пелёнке.

Фото: Фото из личного архива Ламина Ямаля

«Возрождение», — подписал фотографию Ямаль.

В полуфинальном матче Евро-2024 с Францией Ямаль забил гол. Затем, на 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Фото
«Говори сейчас». Ямаль эмоционально высказался после матча Евро-2024 с Францией

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android