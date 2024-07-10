Аршавин предположил, за счёт чего Соболев может усилить «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предположил, какими качествами нападающий «Спартака» Александр Соболев мог бы усилить линию атаки петербургского клуба.

«Скорее всего, переговоры какие‑то есть. Но думаю, что это связано с тем, что у «Зенита» слишком лёгкие игроки в нападении. Тот же Кассьерра, хоть и у него высокий рост, не обладает габаритами. Когда «Зенит» по весне столкнулся с позиционной атакой, когда нужно было навешивать и простреливать, некому было навязать борьбу, защитники соперников слишком легко справлялись с этим. Наверное, «Зенит» ищет игрока, который навяжет борьбу», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

Напомним, 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.

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