Андрей Аршавин рассказал, как проходит его обучение на тренера

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал своё обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) на тренера.

«Мы ещё не закончили, у нас последняя сессия в августе. Сейчас надо снять пять тренировок, потом окончательно сложить это всё в портфолио, записать и быть готовым к экзамену, который пройдёт в октябре. Буду радостно махать сертификатом тренерской лицензии категории А.

Менеджером мне больше пока нравится. Естественно, не исключаю, что в будущем могу стать тренером. Я же не думал, что буду тренировать в академии. Мне предложили — я помогал и не жалею, мне нравилось», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Аршавин в рамках обучения на тренера в академии РФС прошёл стажировку в «Динамо» у главного тренера Марцела Лички.

Будучи футболистом, Андрей Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань», казахстанский «Кайрат». Всего в качестве игрока Аршавин провёл 638 матчей, в которых отметился 143 голами и 190 результативными передачами. В опросе «Франс Футбола», определившем лауреата «Золотого мяча» и лучшего игрока года в 2008 году, Аршавин занял шестое место

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