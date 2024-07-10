Дидье Дешам прокомментировал вылет сборной Франции с Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о вылете своей национальной команды после поражения в матче с Испанией (1:2) в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Испания сегодня доказала, что является очень хорошей командой. Нам посчастливилось открыть счёт, но соперник создал нам проблемы, поскольку лучше контролировал мяч. Сегодня Испания показала своё мастерство. Мы немного опаздывали и, вероятно, были не такими свежими, что привело к техническим ошибкам, особенно в построении игры в атаке. Мы недостаточно часто шли вперёд, поэтому оказались там, где должны», – приводит слова Дешама RMC Sport.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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