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Генич отреагировал на выход сборной Испании в финал Евро-2024

Генич отреагировал на выход сборной Испании в финал Евро-2024
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу сборной Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Франции (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Фуууууууурррриииииия Роооооооххххаааааа!!!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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