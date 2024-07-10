Аршавин пошутил о том, каким вопросом задаются болельщики «Спартака» перед началом сезона

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в шутливой форме предположил, что болельщикам «Спартака» важнее не допустить чемпионство сине-бело-голубых в новом сезоне РПЛ, чем самим стать победителями турнира.

— Перед началом сезона болельщики «Спартака» задаются вопросом — станет ли их клуб чемпионом России в следующем сезоне?

— Мне кажется, они задают вопрос, как сделать так, чтобы «Зенит» не стал чемпионом. Для них это более актуально, чем чемпионство «Спартака» (смеётся), — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0 (5:4 пен.), а также завоевал Кубок России, победив «Балтику» со счётом 2:1.