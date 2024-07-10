ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе назвал провальным своё выступление на Евро-2024

Мбаппе назвал провальным своё выступление на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы 2024 года.

«В футболе ты либо хорош, либо плох. Я не играл хорошо. Мой Евро провалился. Я хотел стать чемпионом Европы… Сейчас поеду в отпуск, хорошо отдохну, это принесёт мне много пользы, тогда буду готовиться начать новую жизнь. Впереди ещё много дел», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее завершился первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. «Фурия Роха» одержала победу в противостоянии со счётом 2:1. Таким образом, сборная Испании в пятый раз в своей истории вышла в финал Евро.

Сетка плей-офф Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024

Драка между фанатами сборных Турции и Нидерландов на Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android