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Дани Ольмо эмоционально отреагировал на выход Испании в финал Евро-2024

Дани Ольмо эмоционально отреагировал на выход Испании в финал Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо высказался о победе в матче 1/2 финала Евро-2024 с Францией (2:1). Напомним, хавбек отметился победным забитым голом в этой встрече. Мяч влетел в сетку ворот Мика Меньяна после рикошета от ноги французского защитника Жюля Кунде.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Мы очень близки к… Мы очень счастливы! Эта команда невероятна. Мы заслужили это! Мы в одном шаге от славы! Всё в порядке, гол есть гол. Неважно, чей он – Кунде или мой. Главное – победа и выход в финал. Нам всё равно, с кем играть в финале. Пусть будет кто угодно… Сегодня мы провели игру очень хорошо. Мы продолжали вести свою игру… Ламин Ямаль забил прекрасный гол, он провёл отличный матч», – приводит слова Ольмо AS.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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