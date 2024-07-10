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Аргентина — Канада. Прямая трансляция
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Аргентина — Канада: стартовые составы команд на матч полуфинала Копа-2024

Аргентина — Канада: стартовые составы команд на матч полуфинала Копа-2024
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Сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Аргентины и Канады. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступит Пьеро Маса Гомес из Чили. Матч начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Николас Тальяфико, Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Хулиан Альварес.

Канада: Максим Крепо, Ричи Ларьи, Алистер Джонстон, Мойзе Бомбито, Дерек Корнелиус, Альфонсо Дэвис, Стефен Эуштакиу, Исмаэль Коне, Джонатан Дэвид, Джейкоб Шаффельбург и Кайл Ларин.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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