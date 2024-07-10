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Лионель Месси выйдет в стартовом составе Аргентины в игре с Канадой в полуфинале Копы-2024

Сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Аргентины и Канады. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступит Пьеро Маса Гомес из Чили. Матч начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Отметим, известный форвард и капитан «небесно-голубых» Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч с канадцами.

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Николас Тальяфико, Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Хулиан Альварес.

Канада: Максим Крепо, Ричи Ларьи, Алистер Джонстон, Мойзе Бомбито, Дерек Корнелиус, Альфонсо Дэвис, Стефен Эуштакиу, Исмаэль Коне, Джонатан Дэвид, Джейкоб Шаффельбург и Кайл Ларин.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: