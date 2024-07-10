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Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024

Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы 2024 года.

«Эти игроки вывели нас в полуфинал этого Евро и держали в напряжении до последней секунды. Спасибо, «блюз». Поздравляю наших испанских друзей», — написал Макрон в одной из социальных сетей.

Ранее завершился первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. «Фурия Роха» одержала победу в противостоянии со счётом 2:1. Таким образом, сборная Испании в пятый раз в своей истории вышла в финал Евро.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

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