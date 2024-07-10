Черданцев раскритиковал «Спартак» за возможную продажу Соболева в «Зенит»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Если это так, то это большая удача для «Зенита», и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». К тому же не легионер. Очень прилично прибавил за последнее время, например, в подыгрыше. И в отличие от Кассьеры настоящий боец, а не наблюдатель за футболом. То есть, для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.

А что «Спартак»? Угальде купили за 14, Соболева, согласно информации, продают за 12. Где логика?» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

Напомним, 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.

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