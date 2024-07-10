Ламин Ямаль рассказал, что хочет получить на 17-летие после выхода в финал Евро

Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу «Фурия Роха» в матче полуфинала Евро-2024 с Францией (2:1) и выхода его национальной команды в финал этого турнира.

«Я получил мяч и просто пробил, не задумываясь. Очень доволен своим голом и нашей победой. Сейчас не время думать о будущем. Я просто счастлив и горжусь выходом в финал. Я бы хотел получить кубок в качестве подарка на день рождения», — приводит слова Ямаля Barca Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 16-летний футболист забил первый гол сборной Испании во встрече с французской национальной командой.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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