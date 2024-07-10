Луис Де ла Фуэнте высказался о выходе Испании в финал Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе своей команды в матче с Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024 и выходе в финал турнира.

«Мы счастливы. Мы и так были счастливы, попав в полуфинал, но теперь радуемся ещё больше. Особенно мы гордимся некоторыми выдающимися футболистами, которые умеют читать игру и сыграли выдающимся образом. В обороне мы сыграли идеально, имели возможности для контратак, создавали опасные моменты. Мы хотели, чтобы соперник чуть больше раскрылся. Думаю, в целом мы провели уверенный матч.

Мы хотим и дальше творить историю. Мы не хотим расслабляться. У нас было достаточно мотивации для борьбы в финале в Берлине. Не имеет значения, кто будет в финале. Мы видим свой путь на этом Евро. Любой соперник будет сильным, мы будем ждать его с распростертыми объятиями. Мы хотим победить», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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