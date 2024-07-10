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Юрий Жирков дал прогноз на победителя РПЛ сезона-2024/25

Юрий Жирков дал прогноз на победителя РПЛ сезона-2024/25
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков дал прогноз на победителя розыгрыша РПЛ следующего сезона.

«Думаю, что в следующем сезоне тоже все понятно, „Зенит“ станет чемпионом», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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