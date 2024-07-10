Испания с момента назначения де ла Фуэнте стала лучшей командой Европы по проценту побед

Сборная Испании одержала победу над Францией в матче 1/2 финала Евро-2024 со счётом 2:1 и вышла в финал первенства. Таким образом, главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте добился 16-й победы в 20 матчах (80%) во главе команды с декабря 2022 года. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, этот результат является лучшим среди всех европейских сборных за это время.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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