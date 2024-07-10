«Они больше всех заслужили финал Евро». Радимов — о победе Испании над Францией

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о финале чемпионата Европы — 2024 в Германии, в котором сыграет сборная Испании после победы над Францией в полуфинале турнира со счётом 2:1.

«Я никогда в жизни так не болел за испанцев, как сегодня. Они больше всех заслужили выйти в финал, и там они также будут фаворитами. Молодые игроки добавили изюминки сборной Испании. Это команда, которая старается угрожать воротам по ходу всего матча», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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