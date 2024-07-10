Андрей Талалаев назвал причину поражения Франции в полуфинале Евро-2024 от Испании

Российский тренер Андрей Талалаев высказался о проблемах сборной Франции в матче с Испанией в проигранном со счётом 1:2 полуфинале Евро-2024.

«Ольмо на этом чемпионате ярок, почти как Гакпо. Давайте Ямаля захваливать не будем… Молодой, перспективный. У французов на этом турнире недоработали ни Гризманн, ни Мбаппе. Как можно в полуфинале выходить и из девяти стандартных положений не создать ни одного опасного момента? У французов не было связующего звена между линиями», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Евро-2024: итоговый список команд: