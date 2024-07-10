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Мбаппе ответил на вопрос о поражении Франции в полуфинальном матче с Испанией на Евро

Мбаппе ответил на вопрос о поражении Франции в полуфинальном матче с Испанией на Евро
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о вылете национальной команды с чемпионата Европы 2024 года после поражения от Испании в полуфинале турнира (1:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Почему Франция проиграла? Испания провела матч лучше, чем мы. Насколько лучше? Нам следует пересмотреть этот матч ещё раз, проанализировать. Мы быстро пропустили голы друг за другом. Во втором тайме у нас были шансы отыграться, но не получилось», – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, Мбаппе принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одним голом, забитым с пенальти, и одной результативной передачей.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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