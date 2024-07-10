Аргентина — Канада: Хулиан Альварес открыл счёт в матче с передачи Родриго Де Пауля

В эти минуты на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) проходит матч 1/2 финала Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Аргентины и Канады. В качестве главного арбитра встречи выступает Пьеро Маса Гомес из Чили. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
На 23-й минуте счёт в матче с передачи аргентинского хавбека Родриго Де Пауля открыл форвард Хулиан Альварес.
Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.
Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.
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