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Аргентина — Канада: Хулиан Альварес открыл счёт в матче с передачи Родриго Де Пауля

Аргентина — Канада: Хулиан Альварес открыл счёт в матче с передачи Родриго Де Пауля
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В эти минуты на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) проходит матч 1/2 финала Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Аргентины и Канады. В качестве главного арбитра встречи выступает Пьеро Маса Гомес из Чили. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 23'     2:0 Месси – 51'    

На 23-й минуте счёт в матче с передачи аргентинского хавбека Родриго Де Пауля открыл форвард Хулиан Альварес.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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