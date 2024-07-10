Аршавин: по европейским меркам «Зенит» — небогатый клуб

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сравнил бюджет петербургского клуба с европейскими командами.

«Смог бы сейчас Семак чего-то достичь с «Зенитом» в Лиге чемпионов? Всё бывает. Во-первых, вы подумайте, что в Европе деньги вообще другие. По европейским меркам «Зенит» — небогатый клуб для Лиги чемпионов.

«Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов, но не 1/4 финала точно. Там у людей бюджеты под миллиард: от 700 млн до 1 млрд», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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