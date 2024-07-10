Титов: мне всё равно, если «Зенит» обойдёт «Спартак» по числу чемпионств подряд

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал возможное достижение «Зенитом» нового рекорда по количеству чемпионских титулов подряд.

«Станет ли для меня трагедией, если «Зенит» обойдет «Спартак» по числу чемпионств подряд? Нет. Мне глубоко всё равно. Я своё выиграл. Звезда, которая дается за пять чемпионств — одна моя. Я выиграл шесть чемпионств», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, в следующем сезоне «Зенит» может обойти «Спартак» по количеству чемпионств подряд.

После 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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