Дешам высказался о своём будущем в сборной Франции после вылета с Евро-2024

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде после поражения в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с Испанией (1:2).

«Спросите президента, я только что проиграл полуфинал. Вы прекрасно знаете, что думает президент.

Мы дошли до полуфинала. Каждый проанализирует случившееся, но, очевидно, мы не реализовали свой потенциал на сто процентов», — приводит слова Дешама Marca.

Напомним, на девятой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте равенство восстановил 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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