Ямаль объяснил своё высказывание на камеру после выхода сборной Испании в финал Евро

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль объяснил своё эмоциональное высказывание на камеру после победы национальной команды в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с Францией (2:1).

«Что значит моё высказывание на камеру после матча? Человек, к которому я обращался, поймёт. Я просто счастлив, что мы вышли в финал. Даже моя мама говорила, что мечтает обо всем этом. Я забил первый гол Франции в полуфинале – я счастлив», — приводит слова Ямаля Marca.

Напомним, после полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 с Францией крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль, смотря в телевизионную камеру, эмоционально сказал: «Говори сейчас, говори сейчас».

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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