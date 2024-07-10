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Сборная Испании установила уникальное достижение в полуфинальном матче Евро с Францией

Сборная Испании установила уникальное достижение в полуфинальном матче Евро с Францией
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Сборная Испании одержала победу над Францией в матче 1/2 финала Евро-2024 со счётом 2:1 и вышла в финал первенства. Таким образом, национальная команда Испании стала первой за всю историю Евро командой, которая выиграла шесть встреч подряд в рамках одного турнира. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

Напомним, сборная Испании на групповом этапе Евро-2024 обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0). В 1/8 финала испанцы выбили Грузию (4:1), а в матче 1/4 финала победили Германию со счётом 2:1 (1:0 д. вр.).

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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