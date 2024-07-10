ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль поделился эмоциями от выхода в финал чемпионата Европы в 16 лет

Ламин Ямаль поделился эмоциями от выхода в финал чемпионата Европы в 16 лет
Аудио-версия:
Комментарии

16-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Выход в финал — это нечто особенное. Мне нужно помогать своей команде, и именно это я сегодня и пытался сделать. Я был очень счастлив после финального свистка. Это мечта, ставшая реальностью. Когда выходишь в финал, ты играть с лучшими. Подождём и посмотрим, кто нам выпадет», — приводит слова Ямаля официальный сайт УЕФА.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Календарь плей-офф Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Рекорды чемпионатов Европы по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android