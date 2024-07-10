Ламин Ямаль поделился эмоциями от выхода в финал чемпионата Европы в 16 лет

16-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции (2:1).

«Выход в финал — это нечто особенное. Мне нужно помогать своей команде, и именно это я сегодня и пытался сделать. Я был очень счастлив после финального свистка. Это мечта, ставшая реальностью. Когда выходишь в финал, ты играть с лучшими. Подождём и посмотрим, кто нам выпадет», — приводит слова Ямаля официальный сайт УЕФА.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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