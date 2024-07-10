Тренер Испании раскрыл, что сказал игрокам после пропущенного гола от Франции на Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о том, что сказал игрокам после пропущенного гола в матче с Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024 и выходе в финал турнира.

«Я очень верил в эту команду. Мои игроки действуют образцово. Они прекрасно играют индивидуально, но всегда работают на командную пользу. Горжусь, что имею возможность работать с этими игроками.

Что я сказал парням после пропущенного гола? Практически невозможно говорить с игроками, когда они на поле: шумно. Но перед игрой мы прорабатываем каждый возможный сценарий: что делать, когда мы забиваем, что делать, когда пропускаем», – сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции после матча.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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