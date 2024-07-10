Гризманн объяснил вылет сборной Франции с чемпионата Европы — 2024

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн дал комментарий после поражения национальной команды в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с Испанией (1:2).

«Нам не хватило оборонительной прочности и свежести. Соперник был лучше. Мы знали, что они хорошо бьют издали, и мы пропустили после такого удара. Мы знали, что Ямаль левша, но дали ему пробить с левой ноги. Этот гол подкосил нас, а второй гол через четыре минуты нас прибил. Это футбол, сегодня мы проиграли. Но мы проиграли большой команде – сборной Испании. У нас не может быть каких оправданий. Соперник был лучше нас во всём», — приводит слова Гризманна TF1.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: