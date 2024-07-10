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Луис де ла Фуэнте прокомментировал нелепую травму Альваро Мораты во время празднования

Луис де ла Фуэнте прокомментировал нелепую травму Альваро Мораты во время празднования
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о травме нападающего команды Альваро Мораты, которую ему нанес стюард стадиона после полуфинального матча Евро-2024 с Францией (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Мы считаем, что это пустяки. Мы подождем до завтра. У него сильный удар. Мората — пример, лучший капитан, который у нас может быть. Он очень работоспособен. Он нужен нам как на поле, так и за его пределами. Он обладает исключительным величием как человек. Он войдёт в историю испанского футбола. За его плечами много чемпионских титулов», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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