Луис де ла Фуэнте прокомментировал нелепую травму Альваро Мораты во время празднования

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о травме нападающего команды Альваро Мораты, которую ему нанес стюард стадиона после полуфинального матча Евро-2024 с Францией (2:1).

«Мы считаем, что это пустяки. Мы подождем до завтра. У него сильный удар. Мората — пример, лучший капитан, который у нас может быть. Он очень работоспособен. Он нужен нам как на поле, так и за его пределами. Он обладает исключительным величием как человек. Он войдёт в историю испанского футбола. За его плечами много чемпионских титулов», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Материалы по теме Мората получил травму во время празднования выхода сборной Испании в финал Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд: