Сборная Аргентины благодаря голу Месси стала первым финалистом Кубка Америки — 2024

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Завершился первый полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Аргентины и Канады. Игра проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступал Пьеро Маса Гомес из Чили. Встреча завершилась победой аргентинцев со счётом 2:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

На 23-й минуте счёт в матче с передачи аргентинского хавбека Родриго Де Пауля открыл форвард Хулиан Альварес. На 51-й минуте встречи звёздный форвард Лионель Месси упрочил преимущество номинальных хозяев, забив с передачи Энцо Фернандеса и установив окончательный результат.

Таким образом, сборная Аргентины стала первым финалистом Копа-2024. В финале турнира команда Лионеля Скалони встретится с победителем встречи между Уругваем и Колумбией.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

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