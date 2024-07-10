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Лионель Месси вышел в свой восьмой финал со сборной Аргентины на крупных турнирах

Лионель Месси вышел в свой восьмой финал со сборной Аргентины на крупных турнирах
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Сегодня, 10 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Канады в полуфинальном матче Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 2:0.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 22'     2:0 Месси – 51'    

Таким образом, нападающий Лионель Месси вышел в свой восьмой финал крупного турнира со сборной (пять Кубков Америки, два чемпионата мира и одна Финалиссима).

В финале Копы-2024 аргентинцы сыграют с победителем пары Уругвай – Колумбия. Игра пройдёт завтра 11 июля.
В нынешнем розыгрыше Месси сыграл 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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