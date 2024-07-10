Лионель Месси забил свой дебютный гол на Кубке Америки — 2024 в полуфинале с Канадой

Сегодня, 10 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Канады в полуфинальном матче Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 2:0.

Нападающий Лионель Месси забил второй мяч команды в матче, который стал для него дебютным на нынешнем турнире. У 37-летнего нападающего теперь 1 гол и 1 голевая передача в 4 сыгранных матчах на Копе-2024.

Ранее Месси не забил ни одного мяча на групповом этапе крупного турнира впервые в карьере.

В финале Копы-2024 аргентинцы сыграют с победителем пары Уругвай – Колумбия. Игра пройдёт завтра 11 июля.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.