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Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Канада

Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Канада
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В ночь с 9 на 10 июля мск на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) завершился первый полуфинальный матч Копа Америка — 2024 между национальными командами Аргентины и Канады. Победу со счётом 2:0 одержали действующие чемпионы мира аргентинцы.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 22'     2:0 Месси – 51'    

Лучшим игроком матча по его итогам был признан 37-летний капитан сборной Аргентины нападающий Лионель Месси, который в этой игре записал на свой счёт на 51-й минуте второй забитый мяч «альбиселесте».

Ранее, на 22-й минуте, первый гол аргентинцев в этой встрече забил партнёр Месси по линии атаки Хулиан Альварес.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Соперник сборной Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 определится в противостоянии национальных команд Уругвая и Колумбии.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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