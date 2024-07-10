Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка Америки Аргентина — Канада

В ночь с 9 на 10 июля мск на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) завершился первый полуфинальный матч Копа Америка — 2024 между национальными командами Аргентины и Канады. Победу со счётом 2:0 одержали действующие чемпионы мира аргентинцы.

Лучшим игроком матча по его итогам был признан 37-летний капитан сборной Аргентины нападающий Лионель Месси, который в этой игре записал на свой счёт на 51-й минуте второй забитый мяч «альбиселесте».

Ранее, на 22-й минуте, первый гол аргентинцев в этой встрече забил партнёр Месси по линии атаки Хулиан Альварес.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Соперник сборной Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 определится в противостоянии национальных команд Уругвая и Колумбии.