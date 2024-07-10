ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Евро-2024 на 10 июля

Расписание матчей Евро-2024 на 10 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 июля, состоится очередной игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя один матч, который будет сыгран в рамках полуфинала турнира. За путёвку в финал поборются сборные Англии и Нидерландов.

Расписание Евро-2024 на 10 июля:

  • Англия — Нидерланды. 22:00 мск.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

В первом полуфинале, который проходил вчера, 9 июля, сборная Испании обыграла сборную Франции (2:1) и вышла в решающий матч Евро-2024.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android