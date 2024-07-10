Расписание матчей Евро-2024 на 10 июля

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Сегодня, 10 июля, состоится очередной игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя один матч, который будет сыгран в рамках полуфинала турнира. За путёвку в финал поборются сборные Англии и Нидерландов.

Расписание Евро-2024 на 10 июля:

Англия — Нидерланды. 22:00 мск.

Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

В первом полуфинале, который проходил вчера, 9 июля, сборная Испании обыграла сборную Франции (2:1) и вышла в решающий матч Евро-2024.

Звёздные «ветераны» Евро-2024