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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 10 июля

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 10 июля
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Сегодня, в ночь с 9 на 10 июля мск, состоялся 17-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира был сыгран первый матч 1/2 финала, в котором сборная Аргентины со счётом 2:0 победила национальную команду Канады благодаря забитым мячам Хулиана Альвареса и Лионеля Месси.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 10 июля

Аргентина — Канада — 2:0

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 22'     2:0 Месси – 51'    

Таким образом, сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки — 2024. В матче за трофей действующие чемпионы мира сыграют с победителем второй полуфинальной пары Уругвай — Колумбия, проигравший в этом противостоянии встретится с национальной командой Канады в матче за третье место.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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