Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, сетка, 10 июля

Сегодня, в ночь с 9 на 10 июля мск, состоялся 17-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира был сыгран первый матч 1/2 финала, в котором сборная Аргентины со счётом 2:0 победила национальную команду Канады благодаря забитым мячам Хулиана Альвареса и Лионеля Месси.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 10 июля

Аргентина — Канада — 2:0

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки — 2024. В матче за трофей действующие чемпионы мира сыграют с победителем второй полуфинальной пары Уругвай — Колумбия, проигравший в этом противостоянии встретится с национальной командой Канады в матче за третье место.