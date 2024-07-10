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Нидерланды — Англия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 июля, на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в немецком Дортмунде состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024. В игре за вторую путёвку в финал турнира встретятся сборные Нидерландов и Англии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию матча Нидерланды – Англия можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д.в.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.

Ранее первым финалистом Евро-2024 стала сборная Испании, которая одержала волевую победу со счётом 2:1 над национальной командой Франции.