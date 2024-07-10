Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал Кубка Америки

Сегодня, 10 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Канады в полуфинальном матче Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 2:0.

Голами в матче отметились нападающие Хулиан Альварес и Лионель Месси.

Таким образом, Аргентина вышла во второй финал Копы подряд. В 2021 году аргентинцы выиграли трофей, обыграв в решающем матче сборную Бразилии (1:0).

В нынешнем розыгрыше Аргентина сыграет в финале с победителем матча Уругвай – Колумбия, который состоится 11 июля.

СВсего же сборная Аргентины выигрывала Копу 15 раз, являюсь самой титулованной командой турнира вместе со сборной Уругвая.