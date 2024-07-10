Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал Кубка Америки
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Сегодня, 10 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Канады в полуфинальном матче Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 2:0.
Голами в матче отметились нападающие Хулиан Альварес и Лионель Месси.
Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 22' 2:0 Месси – 51'
Таким образом, Аргентина вышла во второй финал Копы подряд. В 2021 году аргентинцы выиграли трофей, обыграв в решающем матче сборную Бразилии (1:0).
В нынешнем розыгрыше Аргентина сыграет в финале с победителем матча Уругвай – Колумбия, который состоится 11 июля.
СВсего же сборная Аргентины выигрывала Копу 15 раз, являюсь самой титулованной командой турнира вместе со сборной Уругвая.
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