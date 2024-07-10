Месси забивает на десяти крупных турнирах подряд, начиная с чемпионата мира — 2006

Сегодня, 10 июля, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил в полуфинале Кубка Америки – 2024 со сборной Канады (2:0).

Таким образом, 37-летний футболист забивает на десяти крупных турнирах подряд, начиная с чемпионата мира – 2006 в Германии. Всего за это время Месси забил 27 мячей.

В нынешнем розыгрыше Копы-2024 Месси сыграл четыре матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В финале Кубка Америки – 2024 аргентинцы сыграют с победителем полуфинала Уругвай – Колумбия, который состоится 11 июля.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.